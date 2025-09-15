Insgesamt sank der Produzenten- und Importpreisindex (PPI) in der Schweiz gegenüber Juli um 0,6 Prozent auf einen Stand von 105,5 Punkten. Im Vergleich zum August 2024 sank das Preisniveau des Gesamtangebots von Inland- und Importprodukten um 1,8 Prozent. Auf Jahresbasis stand somit zum 28. Mal in Folge ein Minus zu Buche. Letztmals positiv war der Wert im April 2023 mit damals +1,0 Prozent gewesen.