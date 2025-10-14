Laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) sank der Gesamtindex gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent auf 105,3 Punkte. Auf Jahresbasis stand somit zum 29. Mal in Folge ein Minus zu Buche. Gegenüber dem September 2024 lag das Preisniveau des Gesamtangebots von Inland- und Importprodukten um 1,8 Prozent tiefer, wie das Amt am Dienstag mitteilte.