Benita von Lindeiner von c-alm erklärte, Pensionskassen hielten üblicherweise über einen längeren Zeitraum an ihrer Anlagestrategie fest. «Bei der Umsetzung hingegen ist Unsicherheit zu spüren.» Dies gelte insbesondere für Private-Credit-Anlagen, die von ‌der Branche mit teils sehr hohen Liquiditätsversprechen verkauft worden seien, die sich nun nicht immer einhalten liessen. Bei Private-Credit-Fonds ​hatte die Rücknahmewelle im vergangenen Jahr begonnen, als die Anleger ein Fragezeichen hinter die Bewertungen, Kreditvergabestandards und den Umgang von Softwarefirmen mit Künstlicher Intelligenz setzten. Mit dem Partners-Group-Fonds griffen die Abflüsse auch auf Private-Equity-Anlagen über. Die Spannbreiten zwischen den besten und den schlechtesten Managern im Bereich Private Markets seien sehr hoch, so von Lindeiner. «Hier wird sich in den nächsten Wochen die ‌Spreu vom Weizen trennen.»