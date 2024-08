Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im Zeitraum April bis Juni im Vergleich zum Vorquartal um 0,5 Prozent gestiegen sein, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte. Zum leicht überdurchschnittlichen Wachstum habe insbesondere die Industrie beigetragen, erklärten die beim Seco angesiedelten Ökonomen der Regierung in ihrer Schnellschätzung basierend auf frühzeitig vorliegenden Informationen über die Produktionsseite des BIP. Der Dienstleistungssektor sei in Summe ebenfalls gewachsen.