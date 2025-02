Die umstrittene Frage der Kapitalisierung der Auslandstöchter will das Ministerium nicht mehr selbst entscheiden, sondern dem Parlament vorlegen, erklärte ein EFD-Sprecher am Mittwoch und bestätigte damit einen Bericht der «Neuen Zürcher Zeitung». «Die Frage der Eigenmittelunterlegung von ausländischen Beteiligungen beim Stammhaus systemrelevanter Banken soll anders als bisher nicht mehr auf Verordnungs-, sondern Gesetzesstufe geregelt werden», so der Sprecher. Dazu brauche es noch einen Entscheid der Gesamtregierung.