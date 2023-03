Das “Too big to fail”-Regime hilft ihrer Meinung nach zwar, Stress auszuhalten. Das habe sich im letztes Jahr auch im Fall der CS bestätigt. Die strengen Anforderungen an die Eigenmittel- und Liquiditätsvorschriften hatten sich bewährt. “Persönlich bin ich in den letzten Wochen aber zur Erkenntnis gelangt, dass eine global tätige systemrelevante Bank nicht ohne weiteres gemäss dem ‘Too big to fail’-Plan abgewickelt werden kann”, sagte sie.