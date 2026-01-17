Für dieses Jahr rechnet Lüthi mit einer Entspannung bei den US-Reisen. Seine Hoffnung dürfte etwa auf dem König Fussball ruhen. Im Sommer findet nämlich die WM in Kanada, Mexiko und eben den USA statt. Die Schweizer Nati spielt zwei von drei WM-Gruppenspiele in den Vereinigten Staaten – am 13. Juni in San Francisco am 18. Juni in Los Angeles. Der eine oder andere Fan dürfte den Sommer also in Kalifornien verbringen. Und dann noch eine USA-Reise anhängen.