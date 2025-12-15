Das klare Schlusslicht bleibt Frankreich mit 2436 Stunden. Dort braucht es laut der Analyse nur 1,6 Arbeitsjahre, um auf ein staatlich finanziertes Rentenjahr zu kommen. In keinem anderen der untersuchten Länder dauert zudem der Ruhestand so lange - im Schnitt sind es 23 Jahre. Gut schneiden im Vergleich auch die nordischen Länder ab.