Für einmal vor den Skandinaviern

Vier von fünf Pensionierten in der Schweiz sind mit ihrem Leben zufrieden, die Hälfte sogar sehr zufrieden. Die meisten Befragten bereuen wenig oder nichts in ihrem bisherigen Leben. «Die häufig gute finanzielle Situation und die hohe Lebensqualität dürften wichtige Faktoren sein», sagt Andreas Christen, Co-Autor der Studie, zu Blick. Aber auch die Gesundheit, aktive Freizeitgestaltung und die Pflege der sozialen Kontakte wird von der grossen Mehrheit positiv bewertet. «Gerade die Gesundheit ist zentral», so Christen. Die Pensionierten hierzulande stechen sogar die skandinavischen Länder aus, in denen gemäss vielen Studien die glücklichsten Menschen in Europa leben.