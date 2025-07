Für das weitere Vorgehen erläutert Loher in einem Interview zwei weitere Optionen. Weiter wie bis anhin und der Verzicht auf von der Schweiz gewünschte Funktionalitäten seien die zwei weiteren Varianten, sagte der Chef des Bundesamtes für Rüstung (Armasuisse) in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. Am Freitag wurde bekannt, dass der Projektabbruch ebenfalls eine Variante sei.