Der weitere Ausblick bleibt entsprechend verhalten. Da 2024 viele Schokoladeproduzenten noch günstigeren Kakao an Lager gehabt hätten, komme der hohe Kakaopreis wohl erst im Lauf des Jahres in den Läden an. Und dann stelle sich die Frage, wie die Konsumenten auf Preiserhöhungen reagieren werden.