Frauen investieren vorsichtiger

Beim Umgang mit Geld zeigen sich jedoch Geschlechtergraben. So legen Frauen gemäss der Umfrage weniger Geld an als Männer, und zwar unabhängig von der Anlageform. Besonders bei risikoreicheren - und damit auch potenziell lukrativeren - Formen wie Aktien und Bitcoin seien die Unterschiede «erheblich», so die Studie.