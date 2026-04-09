Zuvor war der Preis für einen Liter Diesel nach dem Kriegsausbruch im Iran um 29 Prozent in die Höhe geklettert. Benzin verteuerte sich mit einem Anstieg von gut 17 Prozent weniger stark. Den stärkeren Preisanstieg beim Diesel erklärt der TCS mit einer höheren Nachfrage aus der Industrie.