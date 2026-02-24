Besonders dynamisch entwickelte sich im letzten Jahr der Sektor mit Firmen, die künstliche Intelligenz in ihr Kerngeschäft integrierten: Die Zahl der Finanzierungsrunden mit KI-Bezug stieg von 112 auf 163, und das investierte Kapital in diesem Bereich verdreifachte sich auf rund 1,1 Milliarden Franken. Damit wuchs der KI-Anteil am gesamten Venture-Capital-Volumen innert zwei Jahren von 5 auf 32 Prozent.