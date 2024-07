KI-Startups bekommen mehr Geld

Positiv fiel den beiden Studienautoren auf: In Early-Stage-Finanzierungsrunden flossen 350 Millionen Franken an ganz junge Unternehmen. Das ist über 50 Prozent mehr Geld als in der Vorjahresperiode. Über die Gründe kann man nur mutmassen. Die Autoren halten es für möglich, «dass die Startups substanzielle Innovationen zu Trendthemen wie künstliche Intelligenz, Batterietechnologie oder auch Medikamente zur Gewichtsabnahme zu bieten haben».