Auch Wirtschaftsverbände reagierten erfreut. «Der Entscheid zeigt, dass die Stimmbevölkerung keine Experimente will», erklärte der Dachverband Economiesuisse. Der Industrieverband Swissmem ergänzte: «Eine Mehrheit hat trotz nicht zu leugnender Herausforderungen kühlen Kopf bewahrt und sich ‌gegen eine Initiative entschieden, die keine Lösung gebracht hätte – aber viele neue Probleme geschaffen hätte.» Die exportorientierte Schweizer Wirtschaft ist eng verflochten mit der EU und auch auf Fachkräfte aus Europa angewiesen. «Wir werden weiterhin zusammenarbeiten, um unsere Kooperation zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen zu modernisieren und ​zu vertiefen», erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen.