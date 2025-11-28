Die Schweizer stimmen am Sonntag über eine hohe Erbschaftssteuer für Superreiche ab. Der Vorschlag der Jungsozialisten (Juso) sieht eine Steuer von 50 Prozent auf Erbschaften ab 50 Millionen Franken vor. Mit den Einnahmen sollen Projekte zum Klimaschutz finanziert werden. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass der Vorschlag eine Mehrheit erhält. Jüngsten Umfragen zufolge sind über zwei Drittel der Befragten gegen die Initiative. Die Zustimmungsquote dürfte dennoch viel Aufmerksamkeit erhalten, denn die Volksbefragung gilt als Test für die Bereitschaft zur Umverteilung in einem der wohlhabendsten Länder der Welt.