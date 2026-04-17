Seiler Graf: «Lex Rüstungsindustrie»

«Diese Revision ist eine reine Lex Rüstungsindustrie», kritisierte die Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf bei der Einreichung der Unterschriften in Bern. Sie nütze einzig den Waffenherstellern, schwäche die Neutralität und mache die Schweiz mitverantwortlich für Leid und Gewalt in Krisenregionen. Und «besonders stossend» sei, dass Schweizer Waffen «an Länder wie Saudi-Arabien» geliefert werden dürfen, «aber ausdrücklich nicht an die Ukraine».