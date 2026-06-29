Seit Inkrafttreten des Stromgesetzes würden mehr Energieversorgungsunternehmen den Strom auf dem Markt langfristig beschaffen - zwei bis drei Jahre im Voraus. Mit den neuen gesetzlichen Vorgaben habe die kurzfristige Beschaffung Bedeutung eingebüsst. Weiter seien aber auch die Preise an den Stromgrosshandelsmärkten gesunken.