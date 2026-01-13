Auch höhere DRAM-Investitionen dürften daher in den kommenden Quartalen keinen nennenswerten Auftragsschub bringen, so der Experte weiter. Für 2026 erwartet er einen Umsatzrückgang von 3 Prozent. Damit liegt seine Schätzung für den Gewinn je Aktie 28 Prozent unter dem Konsens. Er geht davon aus, dass die Konsenserwartungen 2026 für Umsatz und Gewinn im Laufe des Jahres wahrscheinlich deutlich nach unten korrigiert werden.