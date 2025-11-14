Der Blick in die Zukunft ist alles andere als rosig. Die Geschäftslage sei weiterhin sehr angespannt, so Swissmem. Und selbst wenn die US-Zölle gesenkt werden sollten, löse dies die Probleme nicht. Entsprechend rechnen nur 27 Prozent der Swissmem-Mitgliedsfirmen in den kommenden zwölf Monaten mit einem Anstieg der Aufträge.