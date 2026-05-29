Auftragseingänge, Umsätze und Exporte lagen im ersten Quartal 2026 über dem Vorjahresniveau. Die Umsätze in der Maschinen-, Elektro-, und Metallindustrie sowie verwandten Technologiebranchen stiegen um 3,4 Prozent, wie der Branchenverband Swissmem am Freitag mitteilte. Die Auftragseingänge erhöhten sich um 10,1 Prozent. Die Exporte legten um 1,1 Prozent auf 17 Milliarden Franken zu. Während Grossunternehmen die Entwicklung stützten, sanken die Umsätze der KMU um 1,8 Prozent.