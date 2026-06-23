In Asien wurden die Märkte durch die Verluste im Sektor tief in den roten Bereich gedrückt. Am schlimmsten erwischte es den südkoreanischen Markt mit minus 10 Prozent, in dem der Handel deswegen kurzzeitig automatisch ausgesetzt wurde. Zuvor hatte das Börsenbarometer eine beispiellose Rekordjagd hingelegt und seinen Kursstand seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt.