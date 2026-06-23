Damit schwappte die heftige Korrektur der Branche in Asien über und löste ebenfalls Gewinnmitnahmen aus. Seit geraumer Zeit mehren sich die Sorgen um zu hohe Bewertungen im Sektor.
In Asien wurden die Märkte durch die Verluste im Sektor tief in den roten Bereich gedrückt. Am schlimmsten erwischte es den südkoreanischen Markt mit minus 10 Prozent, in dem der Handel deswegen kurzzeitig automatisch ausgesetzt wurde. Zuvor hatte das Börsenbarometer eine beispiellose Rekordjagd hingelegt und seinen Kursstand seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt.
Nun richtet sich der Blick der Anleger auf die am Mittwoch nachbörslich anstehenden Quartalszahlen des Chipherstellers Micron. Dieser sei der eigentliche Test für den rasanten Aufschwung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), sagte Stratege Dilin Wu von Pepperstone Group. Starke Zahlen würden zeigen, ob der Bereich Hardware noch Potenzial habe.
(AWP)