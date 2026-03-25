«Die Guidance könnte aber in Anbetracht des anstehenden CFO-Wechsels bewusst vorsichtig gewählt sein», gab die Zürcher Kantonalbank (ZKB) am Dienstag zu bedenken. Die Bank Vontobel senkte das Kursziel zwar auf 115 von 126 Franken, ist mit dem neuen Preisziel allerdings rund 17,5 Prozent über der aktuellen Notierung - 97,90 Franken - geblieben. Die Einstufung lautet weiterhin «Hold». Ausformuliert kann man demnach sagen: Anleger, die den Titel schon gekauft hatten und noch besitzen, können mittelfristig auf einen Kursgewinn im zweistelligen Prozentbereich hoffen, sofern sie den Titel weiter halten.