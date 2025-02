Also Holding ist in Europa ein führender IT-Dienstleister mit Fokus auf die Ausrüstung von Datenzentren - sogenanntes Cloud-Geschäft. Nun erfolgt die Expansion in den noch grösseren US-Markt. Die neue US-Tochter Also Cloud US habe ihre Geschäftstätigkeit mit ersten Kunden bereits aufgenommen und konzentriere sich auf die Beschleunigung von Cloud-Migrationen, Cybersicherheit und die Einführung von KI-Lösungen, teilte Also am Dienstag mit. Damit werde der grösste Markt der Welt mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Billionen Dollar erschlossen. Wie schon in Grossbritannien werde Also mit einem PaaS (Platform as a Service)-Partner zusammenarbeiten.