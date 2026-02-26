In den vergangenen Monaten waren immer wieder Spekulationen über ‌ein nahendes Ende des KI-Booms aufgekommen. Anleger bezweifelten, dass sich ​die milliardenschweren Ausgaben für KI-Rechenzentren auszahlen würden. Nvidia widerlegte die Zweifler nun erneut: Der Konzern steigerte den Umsatz um 73 Prozent auf ein Rekordhoch von 68,1 Milliarden Dollar und der bereinigte Gewinn habe sich auf 1,62 Dollar je Aktie nahezu verdoppelt. Auch die Prognose für das laufende Vierteljahr lag über den Erwartungen der Analysten.