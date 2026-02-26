Seit Jahresbeginn befinden sich die Werte klar im Aufwind, dank anhaltender Kapitalzuflüsse in KI. Zusätzliche Impulse lieferte gestern die Veröffentlichung der Quartalszahlen des US-Chipherstellers Nvidia. Dessen Resultate sorgen regelmässig für Bewegung im gesamten Technologiesektor. Der Chipkonzern gilt als Seismograf für die Investitionsbereitschaft im KI-Komplex. Ausserdem hängen die Stimmung und Bewertung der Tech-Aktien stark von den Erwartungen innerhalb der Branche ab.
In den vergangenen Monaten waren immer wieder Spekulationen über ein nahendes Ende des KI-Booms aufgekommen. Anleger bezweifelten, dass sich die milliardenschweren Ausgaben für KI-Rechenzentren auszahlen würden. Nvidia widerlegte die Zweifler nun erneut: Der Konzern steigerte den Umsatz um 73 Prozent auf ein Rekordhoch von 68,1 Milliarden Dollar und der bereinigte Gewinn habe sich auf 1,62 Dollar je Aktie nahezu verdoppelt. Auch die Prognose für das laufende Vierteljahr lag über den Erwartungen der Analysten.
Investoren nahmen diese Aussagen mit Erleichterung auf. Nvidia-Aktien stiegen im nachbörslichen Handel an der Wall Street um 3,5 Prozent. Am Donnerstagmorgen lag der Kurs im ausserbörslichen Handel jedoch in etwa auf dem Niveau des Schlusskurses vom Mittwoch.
