Wie aus Analystenkreisen verlautet, sind nicht alle Technologieunternehmen aus der Schweiz gleichermassen von den Strafzöllen auf Importen in die USA und den Gegenmassnahmen Chinas auf Importen aus den USA betroffen. Zu den Verlierern würden Firmen zählen, die auf der einen Seite in China oder zumindest im asiatischen Raum produzieren lassen und gleichzeitig über einen hohen Umsatz- und Gewinnanteil aus den USA verfügen würden. In diesem Zusammenhang fällt etwa der Name AMS Osram.