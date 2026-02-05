Die Valoren von Implenia legen wieder zu: Sie rücken am Donnerstagvormittag um 2 Prozent auf 71,60 Franken vor, nachdem sie im Januar vom Allzeithoch bei 83,30 Franken zurückgefallen waren.
Gerade auf längere Sicht gesehen, schreibt das Bauunternehmen eine Börsenerfolgsgeschichte. Geht man vom Stand Anfang 2025 aus, so hat die Aktie bis zum Allzeithoch um mehr als 150 Prozent zugelegt. Damit übertrifft sie die Performance von Holcim und anderer Schweizer Bauwerte klar.
Und nun legt der zuständige Analyst der UBS nach. Er zieht das Kursziel auf 100 von 75 Franken hoch und hält an der Kaufempfehlung fest.
Implenia sei eines der Unternehmen, das am deutlichsten von den deutschen Infrastrukturausgaben profitiere, heisst es in der am Mittwochabend publizierten Studie. Hierbei sind die milliardenschweren staatlichen Investitionen Deutschlands in die Infrastruktur gemeint. In den Worten des Finanzministers: «Wir investieren jetzt so stark wie noch nie.» Die Mittel wurden zum Jahresanfang 2025 verfügbar gemacht, total sollen über die nächsten Jahre 500 Milliarden Euro in Infrastruktur und Klimaneutralität gesteckt werden.
Die Perspektive für Implenia ist, sich einen Teil des Geldes zu sichern. Dabei liegt der Akzent auf Mittel- bis Langfristigkeit. Denn die Projekte werden zunächst geplant, ausgeschrieben, vergeben und dann umgesetzt. Allerdings hat bereits eine gewisse Entwicklung der Investitionen eingesetzt - sie und die Zukunftsperspektive lassen sich auch am Kursverlauf der Implenia-Valoren ablesen.
Dem UBS-Analysten zufolge verbessert sich zudem der Geschäftsmix des in Opfikon ZH beheimateten Unternehmens. Positiv sei das Engagement im Bereich Rechenzentrumsbau. Dieses Geschäft mache zwar derzeit nur etwa 5 Prozent des Auftragsbestands von Implenia aus, werde aber weiter wachsen.
Kurzfristig sieht der Experte zwar einen möglichen Kostenanstieg von Implenia, um sich auf ein höheres Wachstum ab dem Geschäftsjahr 2027 vorzubereiten. Dementsprechend senkt er die EPS-Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Geschäftsjahre 2025 bis 2027. Mittelfristig sei aber mit einer höheren operativen Marge auf Stufe EBIT zu rechnen, weshalb das Kursziel erhöht worden sei.
