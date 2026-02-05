Implenia sei eines der Unternehmen, das am deutlichsten von den deutschen Infrastrukturausgaben profitiere, heisst es in der am Mittwochabend publizierten Studie. Hierbei sind die milliardenschweren staatlichen Investitionen Deutschlands in die Infrastruktur gemeint. In den Worten des Finanzministers: «Wir investieren jetzt so stark wie noch nie.» Die Mittel wurden zum Jahresanfang 2025 verfügbar gemacht, total sollen über die nächsten Jahre 500 Milliarden Euro in Infrastruktur und Klimaneutralität gesteckt werden.