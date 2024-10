Zwei kleinere und zwei grössere Verkäufe gab es in der zweiten Septemberhälfte bei der Bank Vontobel. Der Vermögensverwalter kommentiert sie auf Anfrage nicht. Relevante Signale für Anleger gingen indes eher von der Übernahme der IHAG Privatbank. Vontobel erwartet, dass sich die Transaktion vom ersten Tag an positiv auf den Reingewinn auswirkt. Am Tag nach der Bekanntgabe folgte von der Zürcher Kantonalbank (ZKB) die Einstufung «Marktgewichten». Die ZKB stimmt damit in den Tenor anderer Experten ein: Die meisten empfehlen «Halten».