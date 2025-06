1965 zählte die Schweiz über 1700 Textilunternehmen. 40 Jahre später waren es weniger als 800, und heute dürfte die Zahl noch tiefer sein. In der gleichen Zeit stieg die Gesamtzahl der global tätigen Textilfirmen von 248’000 auf 383’000. Diese Gewichtsverlagerung verdeutlicht die Abwanderung der Wertschöfpung ins günstigere Ausland. Zwar produziert Rieter die Produktionsmaschinen und dürfte von der Gesamtzahl der Textilhersteller profitieren. Doch in einer Zeit in der «Fast Fashion» und Unternehmen wie Shein oder Temu an Bedeutung gewinnen, stellt sich die Frage, wie stark die Nachfrage nach teureren Schweizer Qualitätsmaschinen wirklich ist.