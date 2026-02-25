Nachdem am Mittwoch die Zahlen zum Jahr 2025 veröffentlicht wurden, fiel die Aktie von Georg Fischer bis am Nachmittag um 1,8 Prozent auf 53,60 Franken. Im Tagesverlauf wurden die Valoren stärker verkauft und notierten vorübergehend bei 50,65 Franken. Umsatz und Gewinn von «Flow Solutions» blieb unter dem Konsens, während die Gruppen-Resultate - inklusive der 2025 noch verbliebenen, nun aber veräusserten Bereiche - erwartungsgemäss waren. Die Dividende soll wiederum 1,35 Franken betragen.