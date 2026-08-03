Zuvor hatten sich die Titel über mehrere Monate hinweg aus dem Kursloch bei 7,825 Franken von Anfang Oktober 2025 herausgearbeitet, sich dadurch im Wert so gut wie verdoppelt und am Dienstag erstmals wieder die Marke von 15 Franken überschritten. In der Spitze ging es bis auf 15,62 Franken - den besten Stand seit über einem Jahr - hoch.