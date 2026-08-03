Die Avancen der jüngeren Vergangenheit kommen einem regelrechten Turnaround gleich. Dazu die Rückblende in den letzten Herbst: Das Management senkte den Ausblick für das Gesamtjahr 2025, die Dividende wurde ausgesetzt, der Fokus wurde auf Kapitaldisziplin und Schuldenabbau hin geschärft. Zudem wurden am Investorentag konkrete Massnahmen zur Leistungsverbesserung vorgestellt. Ebenfalls kam es zu CEO-Wechseln: Im August löste Finanzchefin Ann-Kristin Erkens den bisherigen Vorsitzenden Samuel Sigrist ab und führte die Geschäfte fortan ad interim. Im Frühjahr 2026 erfolgte der Stabwechsel zu Mikko Keto.