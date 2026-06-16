Die Aktie von Huber+Suhner fällt am Dienstag nach Handelseröffnung 2,7 Prozent auf 252 Franken. Die Aktie gehört seit vielen Monaten zu den Überfliegern am Schweizer Aktienmarkt. Im April 2015 notierte der Titel noch bei 64 Franken. Im Mai dieses Jahres wurde bei 288 Franken ein Rekordhoch erreicht.