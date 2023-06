Die meisten Analysten freuen sich über das Wachstum bei den Uhrenexporten von 14,4 Prozent. "Nach der enttäuschenden Entwicklung im April liegen die Uhrenexporte für den Monat Mai klar über unseren Erwartungen", heisst es etwa in einem Kommentar der ZKB. Dieses Plus sei der Schweizer Uhrenbranche "dank einer Rückkehr zu Wachstum in den USA und einer verglichen mit April klar stärkeren Entwicklung in Asien" gelungen, so der zuständige Analyst.