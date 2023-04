Der individuelle Kundenkontakt werde in der Branche zwar immer noch sehr geschätzt, sollte aber heutzutage über alle Kanäle erfolgen - auch über digitale, heisst es im Communiqué. Des Weiteren wollten die Befragten die Digitalisierung nutzen, um den "Lebenszyklus" von Uhren mithilfe von Technologien wie der Blockchain zu erfassen. Was das Trendthema Metaversum anbelangt, so sähen zwei Drittel nur einen geringen oder gar keinen Nutzen darin, dort präsent zu sein.