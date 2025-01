Der rückläufige Trend in der Uhrenbranche hielt 2024 bis zum Jahresende hin an: Im Dezember sanken die Exporte verglichen mit dem Vorjahresmonat um 5,4 Prozent auf 2,03 Milliarden Franken. Während die Ausfuhren nach China (-19 Prozent) weiterhin stark rückläufig waren, wurden auch in den mittlerweile wichtigsten Markt USA (-1,0 Prozent) weniger Uhren exportiert.