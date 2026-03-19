Starke Nachfrage in Frankreich

Allen voran kehrte der wichtigste Markt für Schweizer Uhren, die USA, zu Wachstum zurück. In die Vereinigten Staaten wurden im Februar Uhren im Wert von 431,5 Millionen Franken exportiert. Das ist verglichen mit der entsprechenden Vorjahresperiode ein Plus von knapp 27 Prozent. Im Zuge der Zollwirren sind im US-Geschäft Monat für Monat grosse Schwankungen zu beobachten. So waren die US-Exporte im Januar um 14 Prozent gesunken.