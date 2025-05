Trump-Zölle befeuern Exporte

Vor allem in die USA haben die Hersteller unüblich viele Uhren exportiert. Die Ausfuhren in den grössten Absatzmarkt schossen um 149 Prozent auf 852 Millionen Franken in die Höhe. Damit hatten in Franken gemessen über ein Drittel der exportierten Schweizer Uhren Nordamerika als Ziel.