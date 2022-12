Im November stiegen die Uhrenexporte um 11 Prozent auf 2,41 Milliarden Franken, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) und das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilten. Das sei der beste in einem Monat je erzielte Wert, so der Verband weiter.