Starker US-Markt

Die meisten Uhren wurden gemessen am Exportvolumen von 360 Millionen Franken (+17%) wiederum in die USA verschifft. Die Region verzeichnet seit Monaten starkes Wachstum. Zugleich kaufen US-Amerikanerinnen und Amerikaner auch auf ihren Reisen durch Europa Uhren, was die gute Entwicklung in Märkten wie Deutschland oder Frankreich (je +27%) erklären dürfte.