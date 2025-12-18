USA halbieren sich

Die Exporte in die USA bleiben auch nach der Senkung der Strafzölle von 39 auf nun 15 Prozent deutlich gedämpft. So brachen die Ausfuhren um mehr als die Hälfte ein. Zuletzt hatten die Hersteller in Folge der Zollankündigungen hohe Lagerbestände in den USA aufgebaut, um die Zölle so zu umgehen. Dies müssen nun erst einmal wieder abgebaut werden, was den Rückgang zumindest teilweise erklären mag.