Rückgänge waren in allen Preiskategorien zu verzeichnen. Teure Uhren mit einem Exportpreis von über 3000 Franken fielen wertmässig um 9,9 Prozent zurück. Bei den günstigen Uhren (unter 500 Franken) war der Rückgang mit 18,8 Prozent doppelt so stark, und in der Preiskategorie von 500 bis 3000 Franken (38,2 Prozent) gab es eine weitere Verdoppelung des Minus.