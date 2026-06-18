Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran bleibt derweil für das Geschäft mit Uhren im Nahen Osten weiterhin eine Belastung. Die Ausfuhren in die Vereinigten Arabischen Emirate sanken im Mai um knapp 14 Prozent und nach Saudi-Arabien um 5,9 Prozent. Bereits im April waren sie rückläufig.