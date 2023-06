Auf kumulierter Basis (Januar bis Mai) beträgt das Plus zum Vorjahr 11,3 Prozent. Damit habe die Branche schon in fünf Monaten die 10-Milliarden-Grenze durchbrochen, heisst es. Dabei war 2022 schon ein Rekordjahr, in dem so viele Uhren ins Ausland verkauft wurden wie noch nie zuvor.