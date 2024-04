Bei einer Fachmesse in Genf letzte Woche gaben die Geschäftsführer von Uhrenherstellern bekannt, dass sie in diesem Jahr die Lieferungen an die Geschäfte beschränken werden. Dies geschieht aufgrund der rückläufigen Ausgaben der Konsumenten und der sinkenden Preise für gebrauchte Uhren. Die Hersteller möchten vermeiden, dass die Einzelhändler mit überschüssigen Beständen konfrontiert werden, was normalerweise zu Preisnachlässen führt. Diese können das exklusive Image einer Luxusuhrenmarke untergraben.