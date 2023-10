Für die Studie wurden zwischen August und September 75 Führungskräfte aus der Branche online befragt und es wurden Interviews mit Branchenexperten durchgeführt. Ausserdem wurden 6'045 Konsumenten befragt - in China, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Hongkong, Italien, Japan, Singapur, Vereinigte Arabische Emirate und in den USA sowie in diesem Jahr auch in Indien.