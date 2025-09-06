Das Traditionsunternehmen aus Grenchen SO wird offizieller Zeitmesser in der grössten Sportliga der Welt. Der Vertrag läuft über fünf Jahre und bietet Breitling eine Bühne auf ihrem wichtigsten Absatzmarkt. Die Grenchner rüsten künftig hochrangige NFL-Angestellte und Spieler mit ihren Luxus-Uhren aus und werden im TV immer dann präsent sein, wenns auf die Zeit ankommt. Und das ist beim American Football – wo es mit Timeouts um das Zeitmanagement geht – oft der Fall.