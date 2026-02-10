Die Dollarschwäche treffe nur wenige Unternehmen, hiess es. Die USA seien nur für eine Minderheit der exportorientierten Firmen der wichtigste Absatzmarkt, und importorientierte Unternehmen profitierten gar von einem stärkeren Franken, sagte UBS-Ökonom Germanier. Erst ab einem Dollarkurs von 70 bis 75 Rappen rentierten sich für fast die Hälfte dieser Firmen US-Exporte nicht mehr.