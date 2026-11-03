Die Unternehmen in der Schweiz planen für 2027 durchschnittliche Lohnerhöhungen von 1,0 Prozent nach 1,1 Prozent im laufenden Jahr. Das zeigt die am Dienstag veröffentlichte «UBS-Lohnumfrage» bei knapp 400 Schweizer Unternehmen. Bei einer von der UBS erwarteten Inflation von 0,8 Prozent bliebe damit ein Reallohnzuwachs von lediglich 0,2 Prozent. Dies liegt unter dem langfristigen Durchschnitt sowie unter dem für 2026 erwarteten Kaufkraftgewinn von 0,4 Prozent.